"بقالون" يقطعون طريقاً رئيساً في دهوك إحتجاجاً على قرار للبلدية

2020/06/28 | 19:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قطع عدد من باعة الفواكه والخضر، اليوم الاحد، طريقاً رئيساً بالقرب من مدينة دهوك بإقليم كوردستان بسبب قرارٍ للبلدية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في دهوك إن البقالين قاموا بقطع طريق بارزان الرئيس الى الغرب من مدينة دهوك بسبب قرار من بلدية المدينة يقضي بمنعهم البيع في الطريق لانهم يتسببون بالتضييق على طريق مرور السيارات.

ونقل المراسل، عن شهود عيان قولهم، إن اصحاب بيع الفواكه قاموا برمى الفواكه والخضروات على الشارع إحتجاجاً على قرارات البلدية.

من جهته قال مسؤول إعلام البلدية اسماعيل محمد لوكالة شفق نيوز، إن البلدية وقائممقامية دهوك أبلغا اصحاب البسطات وبائعي الفواكه والخضر بتنظيم المكان وعدم التضييق على الشارع الرئيس، مؤكدا انهم يتسببون بخلق الازدحامات المرورية في هذه المنطقة.

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