2020/06/28 | 19:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار ”كبير“ شمالي اربيل والبيشمركة تطوق موقع الحادث

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