ميسان تسجل 105إصابة وشفاء73 ووفاة 5

2020/06/28 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن موقفها الوبائي مسجلة ارتفاعا بعدد الإصابات وقال بيان الدائرة أن سجلت اليوم (105)إصابةجديدة وشفاء 73ووفاة 5 وأشارت إلى أن الإصابات موزعة حسب المناطق المركز ب (قطاع 30، حي الحسين القديم،حي الزهراء ، الخضراء، حي القادسية ، قطاع 28 ، حي النداء، الشبانة، ابورمانة ،الماجدية، ابو شطيب، حي […]

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