إفتاء كردستان تصدر حكماً بشأن الفضائيين ومزدوجي الرواتب

2020/06/28 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان، الاحد، تحريم رواتب الفضائيين ومزدوجي الرواتب.وجاء في الفتوى التي صدرت عن المجلس، أنه "بعد أن طالبت مجموعة من المواطنين وموظفي إقليم كوردستان من المجلس ايضاح الحكم الشرعي الاسلامي بشأن تسلم الرواتب من دون الدوام في الوظيفة والمعروف بالموظفين الفضائيين، بين المجلس أن حكم الشريعة الاسلامية بحرمة تعدد الرواتب".وأضاف أن "ازدواجية الرواتب حتى وان كانت احدها من حكومة اقليم كردستان والاخر من الحكومة العراقية فهو حرام أيضا، ولا فرق حرمتها عن ازدواجية الراتب من حكومة الاقليم فقط".وأوضح أن "أي شخص لا يتم تعيينه بشكل قانوني فانه الراتب الذي يتقاضاه حرام ويتوجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية ضده".

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