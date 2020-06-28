العمل تعلن شمول اكثر من 3 آلاف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في محافظتين

2020/06/28 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركَابي، اليوم الاحد ،شمول اكثر من 3 آلاف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في محافظتي البصرة وكركوك.وقال الركابي في تصريح صحافي ان "الوزارة ،ضمن الجولات التفتيشية الميدانية التي بلغ عددها 113،شملت ثلاثة الاف و121 عاملا عراقيا بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن محافظتي كركوك والبصرة".واضاف ان "تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، سيخلق فرص عمل حقيقية للعاطلين، او العاملين بالقطاع الخاص"، مشيرا الى "شمول 939 عاملا محليا جديدا بالقانون في كركوك".وتابع "تم اجراء زيارات الى محافظة البصرة لتسجيل عدد العمال الأجانب ومنحهم اجازات عمل، مع الزام الشركات بتشغيل العمالة الوطنية بنسبة اعلى من الاجنبية"، لافتاً الى ان "تسجيل العمالة الأجنبية لمنحهم اجازات عمل بعد التأكد من عدم وجود اختصاصات ومهارات مماثلة بنظيرتها الوطنية".واشار الركابي الى شمول 2182 عاملا محليا بالضمان الاجتماعي بالمحافظة، مبينا ان "معظم المشاريع النفطية، مخالفة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بسبب عدم معرفتها بالقانون".وشدد على الزام احدى الشركات النفطية في البصرة بدفع المستحقات المتأخرة للعاملين لديها.

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