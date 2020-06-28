بلد عربي يصبح الأول عالميا من حيث عدد المدخنين

2020/06/28 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تصدر الأردن المركز الأول عالميا بعدد المدخنين، وفق آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.وأفاد تقرير لتلفزيون “المملكة” الأردني، فإن 6% من الناتج الإجمالي المحلي الأردني ينفق على التدخين، حيث أن نسبة إنفاق الأسر على التدخين بلغت 4.4%.وبلغت التكلفة السنوية لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين حوالي 200 مليون دينار سنويا.ووفق الأرقام فإن […]

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