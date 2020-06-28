الصحة توصي بفرض حظر شامل وصارم للتجوال لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء

2020/06/28 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت لجنة الخبراء في وزارة الصحة، الاحد، تقديم توصية للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل وصارم للتجوال في عموم مناطق البلاد لمدة 4 اسابيع لوقف تفشي الفيروس.وقال عضو اللجنة مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير في مؤتمر صحفي، تابعته /المعلومة/ إن “تطبيق الحظر الجزئي لم يحد من عدد […]

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