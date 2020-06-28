غادة عادل “قمر 14” مع خالد النبوي وأمينة خليل

2020/06/28 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف المنتج أحمد السبكي عن تعاقده بشكل رسمي مع النجمة غادة عادل، للمشاركة في بطولة فيلم “قمر 14” والذي يجمع عدد كبير من النجوم ويمثل أول تعاون فني بين غادة والنجم خالد النبوي، وتدور أحداث الفيلم في 7 ساعات فقط، حول تأثير القمر على حياة بعض الناس السبكي قام بنشر صورة من جلسة التعاقد بينه […]

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