عودة التوتر إلى إدلب… تحرير الشام تعتقل قيادي في تنظيم «حرّاس الدين»

2020/06/28 | 19:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت #هيئة_تحرير_الشام في محافظة إدلب القيادي في تنظيم «حرّاس الدين» الملقّب بـ “أبو عمر منهج”، وذلك في قرية «عرب سعيد» بريف إدلب الغربي.وأفادت مصادر مطلعة لمراسل الحل نت بأن «الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير…

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