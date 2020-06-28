الانبار اتطلق اسم الراحل “على هادي” على احدى قاعاتها الرياضية

2020/06/28 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود سليمان، الاحد، تسمية القاعة الرياضية المغلقة في القضاء باسم الرياضي والمدرب الراحل علي هادي الذي وفاه الاجل اثر اصابته بفيروس كورونا .وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “شباب ورياضي قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، طالبو الحكومة المحلية بتسمية القاعة الرياضية في القضاء باسم الاعب الدولي […]

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