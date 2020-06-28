بريطانيا تسجل 36 وفاة و900 إصابة بكورونا خلال يوم

2020/06/28 | 19:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” رصد 901 إصابة بكورونا خلال يوم، مقابل 890 إصابة أعلنت عنها أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في […]

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