تركيا تجدد عدوانها شمال العراق وتقصف ثلاث مناطق في دهوك

2020/06/28 | 19:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مسؤول محلي في دهوك، اليوم الاحد، قيام القوات التركية بقصف ثلاث مناطق في المحافظة الواقعة شمالي العراق.وقال مدير ناحية باطوفا دلشير عبدالستار في حديث تلفزيوني: “استمر القصف المدفعي حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، وتم قصف قريتي (منين) و(بيربل) التابعتين لناحية باطوفا، ومنطقة (شاقولا) التابعة لناحية دركار بكثافة، بالمدفعية”.وعن الخسائر […]

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