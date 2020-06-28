درجال يوجه بإيقاف الاستثمار بنادي الاعظمية بعد شبهات فساد

2020/06/28 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشف مدير عام دائرة الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة علي شمسي اليوم الاحد،( 28 حزيران 2020)،أن وزير...





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