عضو بالأمن النيابية: ندعم إصدار قرار نيابي يخول

2020/06/28 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعرب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد (28 حزيران 2020) عن دعمه لإصدار قرار نيابي يخول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء اصلاحات واسعة في المؤسسة العسكرية .

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "الكاظمي آخر أمل للعملية السياسية وبخلافه سنذهب للمجهول في ظل التجاذبات الموجودة والتحديات الكبيرة التي تواجه العراق، خاصة الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا والخروقات الامنية المتكررة"، مؤكدا دعمه "لإصدار قرار يتيح للقائد العام للقوات المسلحة اجراء تغيرات واصلاحات واسعة في المؤسسة العسكرية تعطي مرونة في بناء قدرات تحمي العراق وشعبه خاصة القوة الجوية والدفاع الجوي وتنهي تدخلات دول الجوار".

وأضاف، أن "هناك قوى متنفذة لن تقف مكتوفة الأيدي، إذا مست مصالحها"، مؤكدا أن "الحرب على الفساد لا تقل اهمية عن مواجهة داعش".

ورأى أن "على الكاظمي اتخاذ كل القرارات التي تخدم امن العراق وشعبه والدفع باتجاه مكافحة الفساد وتصحيح المسارات في كل الوزارات سواء اكانت امنية او خدمية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال، الخميس الماضي، خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين: "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات".

واضاف: "نقول بكلّ صراحة: ليس لدينا أي شيء نخسره، ورهاننا على الإعلاميين والصحفيين وعلى الناس، وإنْ لم يتركونا نعمل، فسنخرج وأيادينا نظيفة"، لافتا إلى ان "الفساد أخطر من الإرهاب، لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين".

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