"لوقف تفشي كورونا".. الصحة العراقية توصي بتطبيق حظر شامل صارم لمدة 4 أسابيع


2020/06/28 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة الخبراء في وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة د.

حسن التميمي ، الاحد 28-6-2020، تقديم توصية...

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