كورونا يحد من هجماته في محافظتين بكوردستان

2020/06/28 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر نائب مدير الصحة العامة في السليمانية عبد الله سنكاوي، اليوم الأحد، عن إرتياحه لإنخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 مقارنة بالاسبوعين الماضيين، في وقت أعلنت مديرية صحة أربيل عن شفاء 27 مصاباً.

وكتب سنكاوي الذي يترأس لجنة دفن ضحايا وباء كورونا في السليمانية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، "الحمد لله القهار كانت نسبة الوفيات بمرض كورونا اقل مقارنة بالاسبوعين الماضيين"، مضيفا أن "مصابين اثنين فقط توفيا اليوم الاحد".

ووجه كلامه الى المواطنين بالقول إن "انخفاض احصاءات الوفيات مرتبط فقط بالتزامكم بتعليمات الوقاية من الوباء".

واختتم منشوره قائلا "احم نفسك اليوم واخفض احصاءات الاصابة والوفاة بوباء كورونا".

وفي اربيل ، أفاد بيان صدر عن مديرية الصحة العامة في المحافظة، بتسجيل ٢٧ حالة شفاء من مرض كورونا.

وبحسب بيان صحة اربيل ، فأن عدد حالات التعافي من المرض ارتفعت حتى الان الى ٧١٦ حالة.

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