2020/06/28 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ست وفيات و١٣٩ إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان خلال يوم

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