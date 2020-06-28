مصمم “كأس الخليج” يتحدث لـ “المعلومة” عن عمل لتخليد ذكرى احمد راضي

2020/06/28 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.كشف النحات العراقي العالمي، احمد البحراني، عن مشروع جديد لتخليد اسم الأسطورة الكروية احمد راضي.وقال البحراني لـ /المعلومة/ إن “عمل خاص بالراحل احمد راضي باسم الأسطورة، سيتم انشاؤه قريباً بارتفاع 500 سم وعلى ضوء صورته الشهيرة بعدسة كريم جعفر”.وأضاف ان “المشروع سيتضمن ايضاً انشاء كأس احمد راضي، وسيكون مخصص للاتحاد العراقي […]

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