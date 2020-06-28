وفاة رئيس العدالة التركماني جراء اصابته بكورونا

2020/06/28 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك اعلن حزب العدالة التركماني ،اليوم الاحد ،وفاة رئيسه اثر اصابته بفيروس كورونا .وذكر بيان للحزب انه " ببالغ الحزن والألم تنعى حركة العدل والإحسان ( أنور حميد البيرقدار ) رئيس حزب العدالة التركماني ، فقيداً بأجر الشهيد بإذن الله تعالى، فقد وافاه الأجل متأثراً بإصابته بالفيروس المستجد".وتابع ان "الراحل كان مثالاً للرجال العاملين في البر و الخير، والساعين في العمل الصالح ، والداعين الى التآلف والتضامن الاجتماعي ..وعُرف بإخلاصه وتفانيه في خدمة أهله ودينه ووطنه ، عفيفاً زاهداً أميناً ، كَسب القلوب بأخلاقه الكريمة وأدبه الجـم وتواضعه الجميل ".

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