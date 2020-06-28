المالية النيابية تكشف حقيقة توزيع الرواتب كل 40 يوما على الموظفين

2020/06/28 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد، حقيقة توزيع الرواتب كل 40 يوم على موظفي الدولة.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/: “لاصحة لما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان الحديث الذي يتداول بين فترة واخرى عن تاخير توزيع رواتب موظفي الدولة وجعلها كل 40 يوم غير رسمي”.واضاف الجبوري، […]

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