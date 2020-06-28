2020/06/28 | 20:32 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 300 مصابا بكورونا يرقدون بردهات عزل مستشفى الحسين في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 300 مصابا بكورونا يرقدون بردهات عزل مستشفى الحسين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 300 مصابا بكورونا يرقدون بردهات عزل مستشفى الحسين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).