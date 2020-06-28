تشيلسي يعبر ليستر إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

2020/06/28 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتغلب تشيلسي على مضيفه ليستر سيتي، بهدف دون رد، على ملعب "كينج باور"، اليوم الأحد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.هدف المباراة الوحيد سجله لاعب الوسط الإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 63، ليتأهل البلوز إلى نصف النهائي على حساب الثعالب.ا

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