الناطق باسم القائد العام: لا يوجد أي قرار خارجي بشأن عملياتنا ضد الإرهاب

2020/06/28 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، أن جميع العمليات التي تخوضها القطعات العسكرية بملاحقة عصابات داعش عراقية خالصة. وقال رسول في تصريح صحفي إن "جميع العمليات التي تخوضها القطعات العسكرية بملاحقة عصابات داعش الإرهابية عراقية خالصة بتخطيط وإشراف وقيادة وتنفيذ من قبل القوات المسلحة العراقية ولا يوجد أي قرار خارجي ". وأضاف أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الاستمرار بملاحقة فلول داعش في أي مكان يؤشر تواجد الإرهاب وفق المعلومات الاستخبارية". وأشار إلى ان "معركتنا هي معركة استخبارات ولن نتوانى في استهداف بقايا عصابات داعش الإرهابي ومن يحاول المساس بأمن العراقيين". وتابع رسول ان" واجب القوات المسلحة بكل صنوفها وتشكيلاتها في وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وجميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية ضمن المنظومة العسكرية هو الحافظ على سيادة العراق وأمنه وسلامة شعبه".

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