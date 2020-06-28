برلماني يكشف خسائر العراق من عمليات القوات التركية في كردستان

2020/06/28 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات لا تزال #القوات_التركية تتوغل في #إقليم_كردستان العراق، بالرغم من رفض واستهجان #بغداد، كما يواصل الطيران التابع لأنقرة ضرب القرى الكردية مخلفاً خسائر مادية وبشرية.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع #البرلمان_العراقي كاطع الركابي، إن القوات…

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