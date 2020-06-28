ترامب و الشرطة + الانتخابات البرجوازية + و نمط الإنتاج - شادي الشماوي

2020/06/28 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي ترامب و عناصر الشرطة الخنازير : مسألة عشق عنصريبوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 652 ، 15 جوان 2020 https://revcom.us/a/652/bob-avakian_trump-and-pigs-a-racist-love-affair-en.htmlما هي النسبة المائويّة من رجال الشرطة ( خاصة رجال الشرطة البيض ) الذين لا يساند ......





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