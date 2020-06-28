جهلٌ يجب إيقافه

2020/06/28 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما ان يجتمع الجهل والاستهتار بكل القيم والمبادئ والقانون والأعراف والتعاليم حتى يتحول المجتمع الى غابة يأكل القوي فيها الضعيف

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