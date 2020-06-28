الناطق باسم القائد العام: لا يوجد أي قرار خارجي بشأن عملياتنا العسكرية لملاحقة الإرهاب

2020/06/28 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، أن جميع العمليات التي تخوضها القطعات العسكرية بملاحقة عصابات داعش عراقية خالصة.

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