2020/06/28 | 20:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة عضو مجلس محافظة سابق في النجف بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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