2020/06/28 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى رسول: جميع عملياتنا ضد الارهاب عراقية خالصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: جميع عملياتنا ضد الارهاب عراقية خالصة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول: جميع عملياتنا ضد الارهاب عراقية خالصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).