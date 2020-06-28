في كربلاء… قرابة 10 الاف أرملة تتقاضى راتبا واعداد اكبر تطالب بالإعانات

2020/06/28 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في كربلاء المقدسة، ان قرابة العشرة ألاف أرملة في المحافظة تستلم راتب ومسجلة في الدوائر الرسمية، فيما توجد أعداد كبيرة منهن لم تسجل في دوائر الدولة.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي لـ /المعلومة/، ان “٩٥٤٩ أرملة في المحافظة تستلم راتب من دوائر الرعاية الاجتماعية او التقاعد أو […]

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