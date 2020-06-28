2020/06/28 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تقرر فرض حظر شامل لمدة 18 ساعة يومياً حتى الرابع من تموز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تقرر فرض حظر شامل لمدة 18 ساعة يومياً حتى الرابع من تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).