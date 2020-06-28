صحة أربيل تعلن تعافي 27 مصابا من كورونا

2020/06/28 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية صحة اربيل ، اليوم الأحد، تعافي 27 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “27 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام بعد تلقيهم العلاجات اللازمة”.واضاف البيان، ان “المتعافين غادروا المستشفى”، لافتاً الى ان “حصيلة حالات التشافي من كورونا في اربيل بلغت 716 […]

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