اربيل تقرر فرض الحظر الشامل لمدة 18 ساعاً يومياً حتى الرابع من تموز

2020/06/28 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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اربيل تقرر فرض الحظر الشامل من الساعة ٦ صباحا الى الساعة ١٢ عشر ليلا جتى الرابع من تموز

يتبع.........





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