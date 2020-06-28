الصحة العالمية في العراق تدلي بالتصريح الأخطر: نقترب من مرحلة تفشي كورونا والوضع قد يخرج عن السيطرة

2020/06/28 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية في العراق ، الاحد 28-6-2020، من اقتراب الوضع في البلاد من مرحلة التفشي...





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