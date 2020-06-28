2020/06/28 | 20:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الفساد وسوء الإدارة هما المرض الأكبر والتحدي الحقيقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الفساد وسوء الإدارة هما المرض الأكبر والتحدي الحقيقي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الفساد وسوء الإدارة هما المرض الأكبر والتحدي الحقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).