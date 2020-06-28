شاهد: طفل مصاب بالسرطان يلعب كرة القدم وسط القصر الحكومي أمام الكاظمي

2020/06/28 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، طفلاً عراقياً من المصابين بمرض السرطان مع عائلته، كان من بين الأطفال الذين اطلع سيادته على أحوالهم وتلقيهم الرعاية خلال زيارة سابقة الى مستشفى الأطفال.وكان الطفل العراقي قد أبدى رغبته بلقاء رئيس مجلس الوزراء عبر مقاطع فيديو .وعبّر الكاظمي عن أمله ودعمه […]

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