على غرار محطات الوقود والمطاعم.. الطريق الدولي على موعد مع نصب مفارز إسعاف لمعالجة الحوادث

2020/06/28 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شعبة الاسعاف الفوري في دائرة صحة المثنى، اليوم الأحد، عن توفير مفرزة طبية متكاملة بالتنسيق مع خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، على طريق المرور السريع لمتابعة الحوادث المرورية وتوفير الإسعافات الاولية والسيطرة على نقل المصابين بأسرع وقت ممكن.وقال مسؤول الشعبة اثير العامري في تصريحات صحفية ان المفرزة سيتم نقلها […]

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