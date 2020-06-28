2020/06/28 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر تجوال شامل في أربيل من يوم غد حتى 4 تموز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر تجوال شامل في أربيل من يوم غد حتى 4 تموز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر تجوال شامل في أربيل من يوم غد حتى 4 تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).