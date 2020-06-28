وثيقة .. المجمع الفقهي يقدم ثلاثة مرشحين لرئاسة الوقف السني

2020/06/28 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أحد المرشحين لرئاسة ديوان الوقف السني، سحب ترشيحه من بين الأسماء المرفوعة لرئيس الوزراء لتعيين رئيس للوقف.

وأكد المرشح صلاح الدين فليح حسن، عبر طلب موجه للهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي، انه لم يرشح نفسه، بل ان الترشيح جاء بدفع من عميد كلية الامام الأعظم، مبينا انه لم يخضع لأي ابتزاز او ضغط لبيع أموال الوقف او المساومة عليها.

وكان المجمع الفقهي العراقي قد رفع عبر كتاب موجه لرئيس الوزراء، أسماء ثلاثة مرشحين لتولي رئاسة الوقف السني، من بينها اسم المنسحب إضافة الى مرشحين اثنين آخرين، لإختيار واحد منهم للمنصب.

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