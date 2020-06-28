2020/06/28 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، عن تسجيل اربعة اصابات بفيروس كوروونا المستجد في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” مستشفى بلد العام سجل اربعة اصابات جديدة في القصاء يذكر ان الموقف الوبائي لهذا اليوم قد سجل في صلاح الدين اربعة اصابات بكورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا في بلد شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا في بلد شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).