الصحة الإيرانية: وباء كورونا قد يستمر 2-3 سنوات

2020/06/28 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، إن وباء فيروس كورونا المستجد، قد يستمر عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.وأضافت المتحدثة الإيرانية، في تصريح تابعته /المعلومة/، “إذا أخذت في الاعتبار، تجربة الأوبئة السابقة، فمن المحتمل أن يبقى وباء كوفيد-19، منتشرا في العالم، لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام أخرى”.وأعلنت وزارة الصحة […]

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