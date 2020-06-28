2020/06/28 | 21:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات تعلن إحباط تهريب سعات انترنت قيمتها 4 مليارات دينار شهريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعلن إحباط تهريب سعات انترنت قيمتها 4 مليارات دينار شهريا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعلن إحباط تهريب سعات انترنت قيمتها 4 مليارات دينار شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).