واشنطن تسعى لإثارة الفتن بين الأجهزة الأمنية العراقية + فيديو

2020/06/28 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.06.28 – حذر سياسيون عراقيون من مخططات أميركية للوقيعة بين أجهزة الأمن العراقية وزجها في الاقتتال الداخلي من خلال إثارة أزمات داخل...

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