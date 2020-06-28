مقتل ارهابيين اثنين حاولا الهجوم على قوات عراقية بكركوك

2020/06/28 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاحد، مقتل ارهابيين اثنين في محافظة كركوك بشمالي البلاد، بعد محاولتهما مهاجمة قاطع للقوات الامني...

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