2020/06/28 | 21:05 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين شعبان بدخول “قانون قيصر” الأمريكي حيّز التنفيذ في 17 حزيران (يونيو) الجاري تكون سوريا قد واجهت موجة جديدة من موجات الحرب الناعمة، ولعلّ هذه الحرب ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة وإيلاماً ضد الشعب السوري الذي ذاق الأمرّين ما يزيد على تسع سنوات، فما بالك إذا ما استمرت الحرب الناعمة والحصار الاقتصادي لفترة طويلة ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: الحصار والحرب الناعمة تشريع للقسوة وتقنين للوحشية) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: الحصار والحرب الناعمة تشريع للقسوة وتقنين للوحشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).