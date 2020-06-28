الحلبوسي يزور أسرة الكابتن الراحل أحمد راضي في عمان

2020/06/28 | 21:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ان الحلبوسي زار أسرة الكابتن الراحل أحمد راضي.وقال المكتب في بيان ان " الحلبوسي زار، اليوم الأحد، يرافقه السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، أسرة الكابتن الراحل أحمد راضي، لمواساتهم في مصابهم الأليم وتفقد أوضاعهم، راجياً للأسرة الكريمة الصبر والسلوان".واضاف ان "الحلبوسي استذكر المسيرة الرياضية المتميزة للراحل، والحافلة بالألقاب والإنجازات الكروية التي رفع بها اسم العراق عاليا"، مشيرا إلى أنه "برحيل أسطورة الكرة العراقية؛ فقدت البلاد هامة رياضية، فقد كان الراحل مثالاً في التميز خلقاً وأداءً".

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