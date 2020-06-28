إغلاق ساحة «سعد الله الجابري»… إجراءات احترازيّة جديدة في حلب لمواجهة كورونا

2020/06/28 | 21:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة إغلاق أبرز الساحات والأماكن العامّة في مدينة #حلب، في إطار الإجراءات الاحترازيّة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأفادت مصادر محليّة بأن محافظ حلب “حسين دياب” ترأس اليوم الأحّد اجتماعاً للمعنيّين في المحافظة، خلُص…

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