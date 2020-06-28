نائب يوجه نصيحة للكاظمي: التزم بمهامك التي جئت من اجلها ولا تشغل نفسك بالدرجات الخاصة

2020/06/28 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، اليوم الأحد، نصيحة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن المهام التي جاء من أجلها، مطالبا اياه بالابتعاد عن تعيينات الدرجات الخاصة .وقال خلاطي في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “مهام حكومة الكاظمي بالدرجة الاساس هي اجراء الانتخابات المبكرة”.وأردف، ان “تعيينات الدرجات الخاصة من مهام […]

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