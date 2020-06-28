الكاظمي يستجيب لطلب طفل مصاب بالسرطان

2020/06/28 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، طفلاً عراقياً من المصابين بمرض السرطان مع عائلته، كان من بين الأطفال الذين اطلع الكاظمي على أحوالهم وتلقيهم الرعاية خلال زيارة سابقة الى مستشفى الأطفال.

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