ديالى تبين موقفها من “الاوكسجين الطبي” وتؤكد وصول 100 قنينة مجانا

2020/06/28 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن موقفها من الاوكسجين الطبي في عموم المستشفيات والمراكز الصحية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى نجحت ومن خلال خطة مبكرة في تامين كامل للاوكسجين الطبي في كل المستشفيات وخاصة مراكز الحجر الرئيسية التي تحتاج الى كميات كبيرة خاصة لمصابي فيروس […]

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